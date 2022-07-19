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تطبيق مواعدة مخصص للمسلمين يشجع على ارتداء البوركيني ويعد بدفع الغرامات

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تطبيق مواعدة مخصص للمسلمين يشجع على ارتداء البوركيني ويعد بدفع الغرامات
RT @metonmuzz
تطبيق مواعدة مخصص للمسلمين يشجع على ارتداء البوركيني ويعد بدفع الغرامات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg8g

تعهد تطبيق شهير للمواعدة بين المسلمين بدفع الغرامات المترتبة على السباحة بالبوركيني الممنوع في فرنسا في المسابح العامة وبعض الشواطئ.

كما حض النساء المسلمات على ارتداء "ملابس محتشمة" معلنا نيته "التكفل بالباقي".

ونشر التطبيق المسمى "Muzz" على موقعه بيانا قال فيه إنه "يدعم حقوق جميع النساء الفرنسيات في اختيار ملابسهن للسباحة".

وأضاف المشرفون على التطبيق أنهم خصصوا ميزانية تبلغ 25 ألف يورو لدفع الغرامات واشترط إبراز مستندات رسمية تثبت وقوع الغرامة ودفعها من قبل من تم تغريمه.

وذكر أنه "يحتفظ بالحق في تغيير هذه الشروط في أي وقت".

كما وعد التطبيق كذلك بدفع غرامات غير المسلمات اللواتي يقررن مخالفة القانون وارتداء البوركيني احتجاجا على ما وصفه بـ"الحظر الجائر".

وأشار التطبيق إلى أنه الأكبر للمواعدة بين المسلمين في العالم، مؤكدا وجود أكثر من 6 ملايين مشترك بينهم مئات الآلاف في فرنسا.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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