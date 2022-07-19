تطبيق مواعدة مخصص للمسلمين يشجع على ارتداء البوركيني ويعد بدفع الغرامات

تعهد تطبيق شهير للمواعدة بين المسلمين بدفع الغرامات المترتبة على السباحة بالبوركيني الممنوع في فرنسا في المسابح العامة وبعض الشواطئ.

كما حض النساء المسلمات على ارتداء "ملابس محتشمة" معلنا نيته "التكفل بالباقي".

ونشر التطبيق المسمى "Muzz" على موقعه بيانا قال فيه إنه "يدعم حقوق جميع النساء الفرنسيات في اختيار ملابسهن للسباحة".

وأضاف المشرفون على التطبيق أنهم خصصوا ميزانية تبلغ 25 ألف يورو لدفع الغرامات واشترط إبراز مستندات رسمية تثبت وقوع الغرامة ودفعها من قبل من تم تغريمه.

وذكر أنه "يحتفظ بالحق في تغيير هذه الشروط في أي وقت".

كما وعد التطبيق كذلك بدفع غرامات غير المسلمات اللواتي يقررن مخالفة القانون وارتداء البوركيني احتجاجا على ما وصفه بـ"الحظر الجائر".

وأشار التطبيق إلى أنه الأكبر للمواعدة بين المسلمين في العالم، مؤكدا وجود أكثر من 6 ملايين مشترك بينهم مئات الآلاف في فرنسا.

Oui oui, tu as bien lu. Tague une amie avec laquelle tu veux aller te baigner, on s'occupe du reste 💰



Rdv sur https://t.co/P8dy3pw2x4 pour plus d'infos 🏊



You read that right - Tag a friend you'll go swim with, we take care of the rest 💰



Go to https://t.co/P8dy3pw2x4pic.twitter.com/jU8evY33Id — Muzz - formerly muzmatch (@metonmuzz) July 18, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام