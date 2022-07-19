بالفيديو.. النيران تحاصر ركاب قطار في إسبانيا

عاش ركاب قطار في إسبانيا لحظة مرعبة، بعد أن حاصرتهم النيران التي كانت مندلعة في الغابات المحيطة بهم والتي خرجت عن السيطرة وسط ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة.

وحسب المعلومات تم التقاط الفيديو في مقاطعة زامورا الإسبانية. وقال متحدث باسم وكالة السكك الحديدية إن الركاب لم يكونوا في خطر أبدا.

وتظهر اللقطات النيران مشتعلة في الأراضي العشبية على بعد بضعة أقدام فقط عن القطار، ويمكن سماع الركاب وهم يقولون: "إنه يتوقف (القطار).. ماذا يفعل؟".

Train surrounded by wildfires during heatwave in Spain pic.twitter.com/sXyK6zVQEX — The Independent (@Independent) July 19, 2022

المصدر: "الإندبندنت"