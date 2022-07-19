رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المواجهة.. لكننا سنعمل ضد أي تهديد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل تريد لبنان "جارا مستقرا ومزدهرا، ولا يشكل منصة للإرهاب، الذي يمارسه حزب الله، أو أداة بيد إيران" على حد تعبيره.

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جاء ذلك خلال زيارة له إلى المنطقة العسكرية الشمالية والحدود اللبنانية بصحبة وزير الدفاع، بيني غانتس، حيث تابع رئيس الوزراء أن عمليات حزب الله "تعرض لبنان ومواطنيه ورفاهيتهم للخطر. كما قال لابيد: "إننا لا نريد المواجهة، لكننا لا نقبل بتصرفات حزب الله العدوانية، التي قد تقود المنطقة إلى تصعيد غير مرغوب فيه، خاصة في الوقت الذي يملك لبنان فيه فرصة حقيقية لتطوير موارد الطاقة لديه".

وتابع رئيس الوزراء أن إسرائيل "مستعدة للعمل ضد أي تهديد محتمل أيا ما كان"، وحذر بقوله: "من سيحاول خرق سيادتنا أو المساس بمواطنينا، سيكتشف سريعا أنه ارتكب خطأ فادحا".

وجاءت زيارة لابيد للحدود اللبنانية ولمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بعد إسقاط المسيرة التي أطلقها حزب الله أمس، حيث التقى قائد المنطقة.

المصدر: RT