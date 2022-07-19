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بيسكوف: طبيعة مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين تتحدد مع اقتراب الاجتماع

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بيسكوف: طبيعة مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين تتحدد مع اقتراب الاجتماع
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا دعوة قائمة، حيث ستشارك روسيا في جميع فعاليات القمة.

وأضاف بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية، أن الكرملين ينطلق من حقيقة الدعوة القائمة، إلا أن شكل المشاركة سيتم تحديده مع اقتراب موعد الاجتماع.

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وتابع بيسكوف: "لقد أوضحنا الموقف مرارا وتكرارا. لدينا دعوة صالحة، روسيا ستشارك في جميع صيغ مجموعة العشرين، ومع اقتراب موعد القمة، سنقرر فعليا ما هو المناسب بالنسبة لنا، وبأي شكل نشارك".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا في الفترة من 15-16 نوفمبر المقبل، حيث أشار بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن بوتين قد يذهب إلى هذه القمة شخصيا، أو بإمكانه تفويض شخص ما، حيث ستتخذ موسكو القرار الذي يناسب مصالحها.

المصدر: تاس

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