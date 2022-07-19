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مسؤول: شروط روسيا حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون أكثر شدة

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مسؤول: شروط روسيا حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون أكثر شدة
Sputnik
عضو وفد المفاوضات مع أوكرانيا زعيم الحزب الليبراني الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي
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أعلن عضو وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أنه إذا استؤنفت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فستكون شروط الاتفاقات من جانب روسيا أكثر شدة.

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وقال سلوتسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم تظهر كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات. ولكن إذا تم الدخول من جديد في عملية المفاوضات، فستكون الشروط من جانبنا أكثر شدة نوعيا".

وأضاف أنه "تم في الأشهر الأخيرة القيام بأعمال تهدف إلى القضاء على قوتنا البشرية وقتل مواطنينا، كما وقع هناك تعذيب للأسرى. وبهذا الصدد ستكون شروط الاتفاقات المقبلة أكثر شدة فيما يخص نزع السلاح والنازية، وكذلك فيما يخص جوهرها ومواعيد تنفيذها".

المصدر: نوفوستي

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