كوريا الشمالية تصدر بيانا بمناسبة مرور 22 عاما على إعلان التعاون الثنائي مع روسيا

احتفلت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثانية والعشرين للإعلان المشترك مع روسيا حول التعاون الثنائي، واصفة العلاقات بين البلدين بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد".

وفي بيانها بهذه المناسبة، قالت الخارجية الكورية الشمالية، إن بيونغ يانغ تسعى، إلى تعزيز علاقاتها مع موسكو.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور باللغة الإنجليزية على موقعها على الإنترنت: "اليوم، تصل العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا إلى مستوى استراتيجي جديد وتدخل في ذروة تطورها".

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وأضاف البيان الكوري الشمالي: "ينمو التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين، بشكل أقوى مع الرفض القاطع لأعمال الاستبداد والتعسف والهيمنة الأمريكية".

في 19 يوليو 2000، وقع زعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ إيل، الإعلان المذكور أعلاه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ. وأكد الإعلان على تطوير التعاون الثنائي الوثيق.

وفي الأسبوع الماضي، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لتصبح بذلك ثالث دولة في العالم تفعل ذلك بعد روسيا وسوريا.

المصدر: يونهاب