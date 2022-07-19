تقرير كوري جنوبي: أعداد المنشقين الكوريين الشماليين في تناقص مستمر لسببين أحدهما كورونا

أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بأن عدد المنشقين الكوريين الشماليين الذين دخلوا كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، بلغ 63 شخصا بينهم 40 رجلا و23 امرأة.

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وفي التفاصيل، أشير إلى أنه في الربع الأول من العام جرى تسجيل 31 منشقا، 17 رجلا، و14 امرأة، و5 منشقين في الربع الثاني،3 رجال، وامرأتان، وفي الربع الثالث 12 منشقا، 9 رجال، و3 نساء)، و15 منشقا في الربع الرابع ،11 رجلا، و4 نساء.

ورصد في هذا السياق، "انخفض عدد المنشقين الكوريين الشماليين الوافدين إلى كوريا الجنوبية بعدما بلغ ذروته بـ2.914 منشقا عام 2009، حيث سجل العدد 1.127 منشقا عام 2017، و1.137 منشقا عام 2018 و1.047 منشقا عام 2019، وسقط إلى 229 منشقا عام 2020، حيث انتشرت حالات الإصابة بكوفيد-19".

كما ذكر أن عدد المنشقين داخل البلاد بلغ 33.834 شخصا بنهاية يونيو.

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وأرجع مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية سبب انخفاض عدد المنشقين المستمر، إلى الاستمرار في فرض إجراءات الإغلاق، والقيود على تنقل الكوريين الشماليين في دول أخرى.

وبشأن تقرير إخباري لإذاعة صوت أمريكا، تحدث عن تشغيل بيونغ يانغ لمصانع تتبع للشطر الجنوبي من دون إذن في مجمع كيسونغ الصناعي في بلدة كيسونغ، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن "هناك حاجة إلى تأكيد إضافي عن تحديد المصانع التي تم تشغيلها هناك بدون إذن".

المصدر: يونهاب