القضاء الإيراني: على المخرج جعفر بناهي تمضية عقوبة بالسجن ستة أعوام

أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على المخرج، جعفر بناهي، الذي أوقف الأسبوع الماضي، تمضية عقوبة بالسجن 6 أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

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وفي مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، أن "بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن ست سنوات، وعليه تم إدخاله مركز الاحتجاز (السجن) في إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية فد أفادت في 11 يوليو بتوقيف بناهي، ليصبح ثالث مخرج يعلن احتجازه خلال أيام، بعد محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد.

وكشفت وكالة "مهر" أنه تم إيقاف بناهي "أثناء حضوره الى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسولوف".

تجدر الإشارة إلى أن جعفر بناهي (62 عاما) يعتبر من الأسماء الإيرانية المشهورة في السينما المعاصرة، ونال جوائز دولية أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي العام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن "ثلاثة وجوه".

هذا وجرى توقيف بناهي بعد الكشف عن توقيف المخرجين محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام" في إيران.

في حين أن بناهي أوقف في العام 2010 وأدين لاحقا بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام ومنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لأعوام طويلة، أو السفر والتحدث الى وسائل الإعلام.

المصدر: "فرانس برس"