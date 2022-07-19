 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ذخيرة للأسلحة التي سلمها الغرب لكييف

مسؤول: أوكرانيا قصفت قرية نوفي يوركوفيتشي في مقاطعة بريانسك الروسية

أخبار العالم

مسؤول: أوكرانيا قصفت قرية نوفي يوركوفيتشي في مقاطعة بريانسك الروسية
Sputnik
مكان سقوط قذيفة، مقاطعة بريانسك، روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg4k

صرح محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن قرية نوفي يوركوفيتشي بالمقاطعة تعرضت اليوم الثلاثاء لقصف مدفعي من أراضي أوكرانيا، مضيفا أن القصف لم يؤد إلى وقوع إصابات.

إقرأ المزيد
قصف أوكراني يستهدف قرية حدودية في مقاطعة بريانسك الروسية
قصف أوكراني يستهدف قرية حدودية في مقاطعة بريانسك الروسية

وكتب في صفحته على "تلغرام": "اليوم ابتداء من الساعة 05:00 تم تسجيل قصف مدفعي على قرية نوفي يوركوفيتشي من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف: "لا توجد هناك ضحايا أو إصابات. أدى القصف إلى تدمير جزء من طريق للسيارات. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا