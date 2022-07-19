السفير الإيراني في موسكو: علاقات إيران وروسيا ستشهد تطورات هامة

أعرب السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن توقعاته بأن تشهد العلاقات الإيرانية الروسية تطورات هامة، مؤكدا أن موسكو وطهران تعملان بشكل جاد لتوطيد علاقات التعاون الثنائية.

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وأوضح كاظم جلالي أن "روسيا وإيران تبادلتا الوفود السياسية والاقتصادية بشكل واسع منذ بداية العام الحالي، وأن رئيسي البلدين قد أجريا أيضا خلال هذه المدة اتصالات عديدة مباشرة وهاتفية، وهذا يدل على العلاقات الوثيقة الشاملة بين بلدينا وسنشهد تطورات كبيرة في العلاقات الثنائية مستقبلا".

وأشار جلالي إلى أن "موسكو وطهران تتعاونان في إطارات ثنائية بشكل نشط"، لافتا إلى أن "عضوية إيران في منظمة شنغهاي ومفاوضاتها مع الاتحاد الأوراسيوي للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة الدائمية، وكذلك حضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في قمة "بريكس" يدل على المواقف المتقاربة والمجالات العديدة للتعاون".

وأكد أن "إيران في صدد تحضير الوثائق اللازمة للانضمام إلى منظمة شنغهاي".

المصدر: "فارس"