مصدر: القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
Sputnik
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أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 59 مرة خلال اليوم الماضي وأطلقت 397 قذيفة.
وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أعلنت البعثة عن 59 حادثا لإطلاق النار من جانب الوحدات الأوكرانية. (تم إطلاق) 397 قذيفة مختلفة".
كما أفاد البيان بمقتل مدني واحد في قرية فيرخنيتوريتسكويه خلال اليوم الماضي.
وتابع: "أصيب 3 مدنيين بجروح مختلفة في منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة لوغانسكي (أرتيوموفكسي) واحد منهم في التجمع السكلي روبتسي الذي تم تحريره سابقا".
المصدر: نوفوستي