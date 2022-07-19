الرئيس المكسيكي: أبلغت بايدن أن أسانج لم يرتكب جريمة خطيرة وعرضت منحه اللجوء مجددا

كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، أن جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، لم يرتكب جريمة خطيرة.

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وعندما سئل في مؤتمره الصحفي الصباحي في القصر الوطني عما إذا كان قد ناقش قضية مؤسس موقع "ويكيليكس" مع بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، قال لوبيز أوبرادور إنه قدم له رسالة حول هذا الموضوع.

وأشار الرئيس المكسيكي إلى أنه في رسالته "أوضح لبايدن أن الصحفي الأسترالي، جوليان أسانج، لم يرتكب جريمة خطيرة ولم يقتل أحدا ولم ينتهك أيا من حقوق الإنسان، لذا فإن اعتقاله إهانة دائمة لحرية التعبير والناس، وأن هذا هو تصور المكسيك لقضية أسانج".

وأكد مجددا حماية المكسيك ومنحها اللجوء لأسانج، لكنه لفت إلى أن الحكومة الأمريكية لم ترد حتى الآن.

المصدر: "Prensa Latina"