بلينكن يؤكد للسيدة الأولى الأوكرانية دعم واشنطن لبلادها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا، دعم بلاده لأوكرانيا في "الدفاع عن النفس" وإعادة الإعمار.

أفاد بذلك بلينكن نفسه في تغريدة نشرها بعد اجتماع مع زيلينسكايا في واشنطن أمس الاثنين.

Met today with Ukraine’s First Lady Olena Zelenska to discuss the immense humanitarian costs of President Putin’s war. The United States remains committed to helping the people of Ukraine defend themselves from Russia, secure justice, and rebuild their country. pic.twitter.com/r4XuTKHPP7 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال إفادة صحفية أن هذا اللقاء "كان فرصة لوزير الخارجية لتسليط الضوء على الدعم الشامل والمتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا".

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واضاف برايس: "أشار (بلينكن) إلى أن السفارة الأمريكية في كييف تتطلع إلى مواصلة العمل على عدد من البرامج التي أطلقتها السيدة الأولى في مجال تقديم المساعدة النفسية للمواطنين، والتي تدعمها أيضا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

في وقت سابق، وصلت زيلينسكايا إلى واشنطن ومن المتوقع أن تلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي غدا الأربعاء.

المصدر: "تاس"