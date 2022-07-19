وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث عن سقف لسعر النفط الروسي وتعارض "احتكار الصين لموارد معينة"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن بلادها تعتزم منع الدول ذات "السياسات الديكتاتورية" مثل الصين، من اكتساب مركز مهيمن على موارد معينة، وتسعى لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

ودعت الوزيرة الأمريكية، في سيئول أمس الاثنين، إلى تعزيز تعاون بلادها الاقتصادي مع كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن الوزيرة زارت أمس كذلك حديقة LG Science Park، حيث يقع مركز تصميم وتطوير المواد المتقدمة، وفي صباح يوم الاثنين التقت مع نائب رئيس شركة LG Chem شين هان تشول.

وأضافت الوزيرة: "تلعب كوريا الجنوبية دورا مهما في سلسلة التوريد، حيث تنتج المكونات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والبطاريات". وشددت على ضرورة تعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لحل مشكلة "عنق الزجاجة" في سلسلة التوريد وتقاسم المشاكل الناجمة في هذا المجال. وقالت: "ولتعزيز سلسلة التوريد بشكل أكبر، نحتاج إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة الرئيسية، بما في ذلك كوريا الجنوبية ... والولايات لا تنوي التراجع إلى المرتبة الخلفية في العالم".

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كما أثارت الوزيرة، ضرورة فرض سقف لسعر النفط الروسي، مستشهدة بالتقلب في سوق الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية. وأكدت معارضة بلادها لمحاولات الصين تحويل الموارد إلى سلاح.

المصدر: نوفوستي