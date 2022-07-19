حمد بن جاسم يقدم نصيحة للأوروبيين بشأن "الهيمنة الأمريكية" والحوار مع الصين

اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم أن مستقبل أوروبا مرهون بقدرتها على الخروج من دائرة الهيمنة الأمريكية وإطلاق حوار مع بكين قد يكون أيضا مفتاحا لاحتواء الأزمة الأوكرانية.

وكتب بن جاسم عبر "تويتر" مساء الاثنين: "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأمريكي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".

تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأميركي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 18, 2022

واعتبر أن أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، قد تجد أنه "لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبكين حول تايوان"، مستدركا أنه شخصيا يشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين.

وختم بن جاسم بالإشارة إلى أنه "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين"، مضيفا أن هذا "قد يكون مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن".

في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين، وقد يكون هذا مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 18, 2022

المصدر: RT