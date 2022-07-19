CNN: الإيعاز بتحضير تقرير شامل عن الاحتكاك بين الجيشين الأمريكي والصيني خلال آخر 5 سنوات

ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أمر بإعداد تقرير شامل عن الاحتكاك العسكري بين الجيشين الأمريكي والصيني خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونوهت الشبكة، بأن الحديث يجري هنا عن تحليل وسرد للمعلومات التي تعطي تصورات كاملة عن نقاط التفاعل المتبادل بين الجيشين، خاصة تلك التي قد تكون "غير آمنة" أو "غير مهنية".

وكمثال على ذلك أشارت القناة الأمريكية، إلى أن السفن والطائرات الصينية، تقترب بشكل كبير جدا من المنشآت الأمريكية المهمة.

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وشددت القناة، على أن الولايات المتحدة لا تنشر أي معلومات عن الكثير من هذه الاحتكاكات.

ووفقا للمزاعم الأمريكية، في يونيو الماضي حدث اقتراب كبير بين طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الخاصة الأمريكية مع طائرات صينية.

وأكدت مصادر القناة، أن الهدف من طلب مارك ميلي، يكمن في متابعة كل التغييرات في النشاط العسكري الصيني، وكذلك الحصول على فهم كامل للقدرات والنوايا العسكرية للصين.

المصدر: نوفوستي