سفارة روسيا في واشنطن: مزاعم السلطات الأمريكية أشبه بجلسة تنويم مغناطيسي للذات

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن الولايات المتحدة تفضل الانغماس في الأوهام بدلا من الاعتراف باستحالة "إلغاء" روسيا.

ونوهت السفارة، بوجود رغبة عارمة لدى السلطات في واشنطن، في إقناع المواطنين الأمريكيين بوجود مبررات للعقوبات ضد روسيا.

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وأضافت السفارة، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: " تذكرنا مزاعم الأمريكيين عديمة الصحة، بجلسة التنويم المغناطيسي للذات. وبدلا من الاعتراف باستحالة شطب روسيا، يفضلون هنا الانغماس في الأحلام. نرى في ذلك وجود رغبة في إقناع المواطنين الأمريكيين بتبرير المسار المعادي لروسيا والعقوبات الغربية غير المشروعة، والتي تبين أنها باهظة الثمن للمبادرين بها".

وفي بيانها، دحضت السفارة، مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية حول "العزلة الدولية" لروسيا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ودبلوماسيا.

وقالت: "هذه الكلمات ليست أكثر من محاولة لتقديم الأماني على أنها واقع. القيادة الروسية تشارك بنشاط في الفعاليات الدولية وهي على اتصال دائم مع قادة معظم الدول في العالم".

ونوهت السفارة الروسية، بأنه حتى في الغرب يتحدثون بشكل متزايد عن عدم وجود بديل للحوار مع روسيا من أجل حل المشاكل العالمية.

المصدر: نوفوستي