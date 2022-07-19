إندونيسيا تدعو روسيا للمشاركة في تنفيذ مشروع نقل عاصمة البلاد

أفادت السفيرة الروسية في إندونيسيا، ليودميلا فوروبيوفا، بأن إندونيسيا دعت روسيا للمشاركة في إعداد مشروع خطة لنقل عاصمة البلاد من جاكارتا الواقعة في جزيرة جافا إلى جزيرة بورنيو.

وقالت لوكالة "نوفوستي": "وفق نتائج لقاء رئيسي البلدين في موسكو تم التوصل إلى اتفاق حول زيادة التعاون الاستثماري".

وأضافت: "بما في ذلك توجد هناك آفاق جيدة في كاليمانتان (بورنيو)، وذلك بصدد خطط نقل عاصمة إندونيسيا من جزيرة جافا إلى جزيرة كاليمانتان (بورنيو). وأرسلت إليها دعوة للمشاركة وتظهر حكومة موسكو اهتمامها بذلك، ونأمل بتحقيق ذلك".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب ألقاه بعد محادثاته مع الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، في موسكو، عن احتمال مشاركة الشركات الروسية في تنفيذ المشروع واسع النطاق للقيادة الإندونيسية لنقل عاصمة البلاد إلى جزيرة كاليمانتان (بورنيو).

وأعلن جوكو فيدودو عن خططه لنقل عاصمة البلاد في عام 2019. واعتبرت السلطات الإندونيسية هذا الانتقال أمرا ضروريا بسبب ازدحام العاصمة الحالية وكذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية لكاليمانتان. وتوقف تنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 30 مليار دولار، بسبب قيود كورونا. ومن المتوقع أن يستأنف تنفيذه خلال العامين القادمين.

المصدر: نوفوستي