مصدر: تقدم جديّ في مفاوضات مسألة الحبوب

قال مصدر مطلع، لوكالة "نوفوستي"، إن الأطراف المتفاوضة حول قضية الحبوب، حققت تقدما كبيرا، ولكن لا تزال هناك مشكلات فنية يجب حلها.

وفي وقت سابق، عقدت مفاوضات في اسطنبول بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة، بشأن تسوية قضية الحبوب الأوكرانية.

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وأضاف المصدر: "هناك تطورات جدية في المفاوضات". لكن المصدر نفسه لم يتمكن مع ذلك، من تحديد موعد الاجتماع القادم لأنه توجد "مسائل فنية" عالقة.

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قبل ذلك، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، إن هناك آمالا كبيرة للتوصل إلى إجماع في اللقاء المذكور.

ووفقا له، تؤخذ في الاعتبار خلال المفاوضات مخاوف موسكو، وكذلك وجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك بالنسبة لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

المصدر: نوفوستي