قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إنه تبين للتحقيق أن الانفجار الذي وقع في مسرح الدراما في ماريوبول في مارس الماضي وقع داخل المبنى.

وشدد كوتسوروبينكو، على أن ما ذكر عن غارة جوية روسية تسببت فيه، لا أساس له من الصحة وهو نبأ مزيف.

وأضاف: "دلت مواد القضية الجنائية وإفادات شهود العيان والفحوصات التي تمت بالفعل والدراسات، على وقوع الانفجار في داخل مبنى المسرح الدرامي. وعند فحص الأنقاض، لم يتم العثور على أي جزء أو عنصر من قنبلة جوية، أو أي ذخيرة أخرى".

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ووفقا له، قال شهود العيان، إن عسكريين أوكرانيين قاموا قبل عدة أيام من الحادث، بنقل صناديق مجهولة المحتوى إلى داخل المبنى، ويعتقد التحقيق أنها كانت تحتوي على مواد متفجرة.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم تفجير مبنى مسرح الدراما في ماريوبول من قبل القوميين النازيين من "آزوف" في 16 مارس.

المصدر: نوفوستي