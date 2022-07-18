روسيا: الممرات التي فتحناها لتصدير الحبوب الأوكرانية لا تستخدم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين أن الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، لا تستخدم.

وقال فرشينين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة الغذاء، يوم الاثنين، إن هذه الأزمة سببها "التضخم الناجم عن تراكم الديون غير المضمونة لدى اللاعبين العالميين وإصدار النقود دون أي رقابة، وارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب الانتقال المفروض على العالم في مجال الطاقة، وتسييس التعاون في مجال الطاقة والمنافسة غير النزيهة، مما أسفر عن قفز أسعار الوقود والأسمدة، والإخلال بسلسلة التوريدات والمضاربات والفوضى في السوق، وارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وأشار إلى أن "أسعار القمح انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ومؤشرات أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة تستمر في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي".

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وأضاف أن "نقص الإمدادات من أوكرانيا تم تعويضه من قبل موردين آخرين، ومع ذلك لم تستخدم الممرات الإنسانية من الموانئ الأوكرانية التي فتحتها روسيا، على الرغم من أن المفاوضات في هذا الصدد جارية".

وأشار إلى أن "الصعوبات في ضمان الأمن الغذائي أصبحت جزءا من أزمة الاقتصاد الكلي، التي كانت تتطور منذ سنوات"، مضيفا أن "هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، بما فيها وباء كوفيد-19 وتحديات فترة التعافي بعد الوباء والعقوبات أحادية الجانب غير الشرعية والأخطاء في التخطيط والتراجع الاقتصادي في عدد من البلدان، وارتفاع التضخم وأسعار الخامات والكوارث وظروف الطقس الاستثنائية والنزاعات القديمة حول العالم، فيما نسمع خلال الأشهر الأخيرة من الوفود الغربية أن روسيا هي من تسببت بجيمع هذه المشاكل".

المصدر: تاس