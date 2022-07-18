وزيرة الداخلية الأمريكية تصاب بكسر في الساق أثناء تنزهها

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن الوزيرة ديب هالاند، تعرضت لكسر في الساق يوم الأحد في متنزه شيناندواه الوطني، بولاية فرجينيا.

وجاء في بيان للداخلية الأمريكية أن الأطباء أكدوا يوم الاثنين أن هالاند أصيبت بكسر في عظام الساق اليسرى، وأنها وجهت الشكر للعاملين بالمتنزه، والشرطة الأمريكية، وفريق مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني "لرعايتهم الممتازة" لها.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن هالاند من المتوقع أن تستأنف العمل من المنزل في وقت لاحق من الاثنين.

وتشغل هالاند (61 عاما) المنصب منذ مارس 2021، وهي أول أمريكية من السكان الاصليين تشغل منصبا وزاريا.

المصدر: أسوشيتد برس