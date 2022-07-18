هاريس: عدد الأسلحة في الولايات المتحدة تضاعف ليفوق عدد المواطنين

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي أن حصيلة الأسلحة في بلادها فاقت عدد المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تهدد ذوي الأصول الإفريقية أكثر من غيرهم.

وقالت هاريس في اجتماع للجمعية الوطنية لتقدم الملونين في الولايات المتحدة: "عدد الأسلحة المنتجة في هذا البلد تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشرين الماضية، واليوم أصبح لدينا أسلحة في البلاد أكثر من المواطنين".

وأشارت إلى أن ذوي الأصول الإفريقية يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا الهجمات المسلحة.

وقالت: "يشكل السود 13٪ من سكان الولايات المتحدة لكن 62٪ منهم ضحايا جرائم القتل المسلح".

المصدر: "نوفوستي"