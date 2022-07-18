موسكو تبحث مع الأمم المتحدة أزمة الغذاء العالمية وسبل تجاوزها

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين أزمة الغذاء العالمية، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية مارتين غريفيث.

وجاء في بيان للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، صدر في أعقاب اللقاء يوم الاثنين، أنه "تم بحث أزمة الغذاء العالمية وسبل تجاوزها مع التركزي على مبادرة البحر الأسود للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وضمان توريدات الأغذية والأسمدة والمواد الخام من روسيا إلى السوق العالمية دون أي عائق".

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وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا كذلك التعاون تجاع الوضع في دول معينة، بينها سوريا واليمن وأفغانستان.

يذكر أن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا تبحث قضية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وضمان ممرات آمنة للشحن.

وتم الإعلان عن إحراز تقدم في أعقاب المناقشات التي جرت في إسطنبول في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT