عائلات ضحايا 11 سبتمبر ينتقدون استضافة ترامب مسابقة رياضية تدعمها السعودية

انتقدت مجموعة من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر استضافة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دوري "غولف" مدعوما من السعودية في ملعب يملكه بولاية نيوجيرزي، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي رسالة إلى ترامب قال عدد ممن يتهمون السعودية منذ فترة طويلة بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات، إنهم شعروا "بألم شديد وإحباط وغضب"، نتيجة قراره استضافة المسابقة التي ترعاها السعودية في نادي ترامب الوطني للغولف لمدة ثلاثة أيام تبدأ في 29 يوليو.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن رئيس مجموعة "عدالة 11 سبتمبر"، بريت إيغلسون، وهو نجل أحد ضحايا الهجوم على مركز التجارة العالمي، أن "الأدلة ضد السعودية ودورها في الهجمات أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ورغم معرفة ذلك، فقد قبل الرئيس السابق ترامب أموالهم ويسمح لهم بدخول دولة دمرتها أحداث 11 سبتمبر".

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وكانت المجموعة أقامت دعوى قضائية اتحادية تتهم السعودية بالتواطؤ في الهجمات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001.

كما سعت إلى الإفراج عن وثائق سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بدور السعودية في الهجمات.

ونفت السعودية أي تورط لها في تلك الهجمات. لكن أفراد الأسرة قالوا إن ترامب ألقى باللوم على السعوديين في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز عام 2016.

وذلك في إشارة إلى ما قاله وقتها حين تساءل: "من فجر مركز التجارة العالمي؟" وأجاب: "لم يكونوا عراقيين، بل كانوا سعوديين".

المصدر: "أسوشيتد برس"