البرلمان البريطاني يصوت ضد حجب الثقة عن حكومة جونسون

صوت أعضاء البرلمان البريطاني ضد حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، حيث صوّت 349 عضوا ضد القرار، و238 لصالحه.

وفي وقت سابق، قالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن مصادر في حزب العمال، إن جونسون طلب التصويت على الثقة في الحكومة.

ووصفت قناة "آي تي ​​في" الحدث بأنه "غير عادي" لأن التصويت سيكون بناء على اقتراح الحكومة نفسها.

وقالت القناة إن ذلك قد يمنح جونسون فرصة أخيرة للدفاع عن سمعته لدى النواب بعد "الأحداث المضطربة" التي أدت إلى استقالته وسط اتهامات بالكذب وخرق القواعد.

المصدر: نوفوستي