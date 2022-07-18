البيت الأبيض يدافع عن مصداقية رواية بايدن حول حديثه مع بن سلمان عن مقتل خاشقجي

دعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الصحفيين لتصديق قول الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أثار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت تاس عنها قولها: "لقد قال بوضوح شديد ما هو موقفه بشأن مقتل جمال خاشقجي لقد ذكر ذلك منذ بداية لقائهما".

وجاء تصريحات جان بيير تعليقا على التقارير التي تفيد بأن ممثلي السعودية دحضوا مثل هذه المحادثة بين بايدن وبن سلمان.

كما دعت جان بيير إلى التركيز على نسخة الأحداث التي ذكرها بايدن نفسه.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي كان حاضرا في اجتماع بايدن وبن سلمان، إنه لم يسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن مسؤولية ولي العهد عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

المصدر: RT