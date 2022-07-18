الدفاع الروسية: قواتنا أجلت 2.7 مليون شخص عن مناطق القتال في أوكرانيا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا ورغم عراقيل كييف، أجلت 2.7 مليون شخص عن أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا.

وقال ميزينتسيف: "على الرغم من العراقيل التي وضعها نظام كييف تم خلال اليوم الماضي ودون مشاركته إجلاء 24623 شخصا، بينهم 4496 طفلا، إلى الأراضي الروسية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس، وما يصل إلى 2668072 شخصا منذ بداية العملية العسكرية بينهم 422722 طفلا".

وأشار إلى أن حوالي 430 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية وأن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل في روسيا.

المصدر: نوفوستي