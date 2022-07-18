أردوغان يصل إلى طهران في زيارة رسمية (صور + فيديو)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين إلى طهران بزيارة رسمية يرافقه فيها وفد وزاري موسع، في إطار القمة الروسية الإيرانية التركية المزمعة.

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار مهر آباد الدولي، وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ومدير عام المراسم في مكتب الرئاسة الإيرانية رضا ناجيبور والسفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازماند، والسفير التركي لدى طهران دريا أورس.

ويرافق أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يصل إلى العاصمة الإيرانية #طهران في زيارة رسمية pic.twitter.com/jZq4XJ8Max — TRT عربي (@TRTArabi) July 18, 2022

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يصل إلى العاصمة الإيرانية #طهران للمشاركة في الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي-الإيراني والقمة الثلاثية مع #روسيا حول #سورياpic.twitter.com/1pyyII4wSv — TRT عربي (@TRTArabi) July 18, 2022

وخلال الزيارة، سيحضر أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني.

وسيتم إعادة النظر في العلاقات التركية الإيرانية على مختلف الجوانب، ومناقشة خطوات تحسين التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيحضر أردوغان ورئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا لبحث التطورات الحالية في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة، والوضع الإنساني وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

المصدر: الأناضول