أمير عبد اللهيان: قمّة إيران وروسيا وتركيا ستركز على أمن المنطقة والأمن الغذائي

كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة عبر "تويتر"، أن قمّة رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران، ستركز على أمن المنطقة والأمن الغذائي، ومنع الحروب.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "لقاءات رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستكون فرصة من أجل تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات".

وأوضح الوزير الإيراني أن "التركيز سيكون على أمن المنطقة من خلال الحل السياسي وعدم اللجوء إلى الحرب وضمان الأمن الغذائي".

واختتم الدبلوماسي الإيراني تغريدته قائلا إن "إيران هي مركز الدبلوماسية الديناميكية".

Upcoming mtgs btw Presidents of 🇮🇷,🇷🇺&🇹🇷 in Tehran will provide opportunity to further boost relations & develop economic cooperation; focus on security of the region via political solution & not to resort to war;& to ensure food security.

I.R.Iran is center of dynamic diplomacy. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 18, 2022

المصدر: RT