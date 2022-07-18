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أمير عبد اللهيان: قمّة إيران وروسيا وتركيا ستركز على أمن المنطقة والأمن الغذائي

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أمير عبد اللهيان: قمّة إيران وروسيا وتركيا ستركز على أمن المنطقة والأمن الغذائي
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة عبر "تويتر"، أن قمّة رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران، ستركز على أمن المنطقة والأمن الغذائي، ومنع الحروب.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "لقاءات رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستكون فرصة من أجل تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات".

وأوضح الوزير الإيراني أن "التركيز سيكون على أمن المنطقة من خلال الحل السياسي وعدم اللجوء إلى الحرب وضمان الأمن الغذائي".

واختتم الدبلوماسي الإيراني تغريدته قائلا إن "إيران هي مركز الدبلوماسية الديناميكية".

المصدر: RT

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