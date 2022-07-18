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الحرس الوطني الأمريكي يرسل عناصره إلى ألمانيا لتدريب جنود أوكرانيين

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الحرس الوطني الأمريكي يرسل عناصره إلى ألمانيا لتدريب جنود أوكرانيين
Legion-Media Michele Ursi
صورة من الأرشيف
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أعلن الحرس الوطني في ولاية نيويورك أنه سيرسل 140 من عناصره إلى ألمانيا، لتدريب العسكريين الأوكرانيين.

ومن المتوقع أن يستبدل العناصر الجدد الـ 160 عنصرا من ولاية فلوريدا.

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وقبل التوجه إلى ألمانيا سيخضع عناصر الحرس الوطني الأمريكي للتدريب في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس.

وكان الحرس الوطني من نيويورك قد شارك في تدريب القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة لفوف بغرب أوكرانيا، لكنهم غادروا البلاد في فبراير الماضي قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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