"طالبان" تعلن إصابة 10 أشخاص جراء زلزال شرقي أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الاثنين إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر زلزال ضرب منطقة غايان الشرقية في ولاية باكتيكا الأفغانية.

وقال عبد الواحد ريان، مدير وكالة أنباء طالبان "باختر" إن الزلزال الذي وقع في المنطقة النائية حدث في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات بالقرب من خوست.

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زلزال شديد بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب شرق #أفغانستان من جديد، ومعلومات أولية عن تدمير عدد من المنازل. https://t.co/OrkGZ5NmdM — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) July 18, 2022

وقع زلزال اليوم الاثنين في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال قوي الشهر الماضي في شرق أفغانستان، أدى إلى اندلاع أزمة أخرى في البلد المنكوب.

وأبلغت "طالبان" عن مقتل 1150 شخصا في ذلك الزلزال. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية عدد القتلى بـ 770 شخصا.

وهرعت جماعات الإغاثة المنهكة بالفعل والتي تساعد ملايين الأفغان على البقاء على قيد الحياة، بالإمدادات لضحايا زلزال يونيو، لكن معظم الدول كانت استجابتها فاترة لمناشدات طالبان الحصول على مساعدات دولية.

المصدر: AP