الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف اجتماعات مجلس الشراكة مع إسرائيل

أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قرر استئناف اجتماعات مجلس الشراكة مع إسرائيل.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط. نواصل مع نفس النتيجة التي توصل إليها المجلس في عام 2016 لدعم حل الدولتين".

وأضاف: "نعلم أن الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية يتدهور، وأعتقد أن الوزراء اتفقوا على أن مجلس الشراكة هذا سيكون مناسبة جيدة للتواصل مع إسرائيل بشأن هذه القضايا".

وتعليقا على القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "هذا دليل على قوة إسرائيل الدبلوماسية وعلى قدرة الحكومة على خلق فرص جديدة للعمل مع المجتمع الدولي".

هذا وسيتم الاتفاق على موعد الاجتماع بشكل متبادل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

إنجاز كبير لإسرائيل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا اليوم بالاجماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الأوروبية مع إسرائيل.



وقال رئيس الوزراء لابيد: "هذا دليل على قوة إسرائيل الدبلوماسية وعلى قدرة الحكومة على خلق فرص جديدة للعمل مع المجتمع الدولي". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 18, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT