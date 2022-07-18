مقاطعات غرب فرنسا تسجل أعلى درجات للحرارة في تاريخها

ارتفعت درجات الحرارة في المقاطعات الغربية لفرنسا لتسجل أرقاما قياسية هي الأعلى على الإطلاق في أكثر من عشر مدن، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت الهيئة إنه "يوم الاثنين 18 يوليو، تم تحطيم العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة"، موردة بيانات من 12 مدينة، منها بلدية بيسكاروس، حيث بلغت درجة الحرارة 42.6 درجة مئوية، والرقم الأعلى بدرجة كاملة تقريبا من الرقم القياسي المسجل في يونيو من هذا العام.

كما تم تسجيل درجة حرارة 42.4 درجة مئوية في قرية كازو، على بعد بضعة كيلومترات، حيث اندلع حريق غابات كبير.

وذكرت الهيئة أنه لم يتم تسجيل مثل هذا الطقس الحار في هذه الأماكن في كامل تاريخ ملاحظات الأحوال الجوية منذ عام 1921.

كما سجلت الحرارة 39.3 درجة مئوية في بريست المطلة على الأطلسي في أقصى الشمال الغربي لفرنسا، وسجلت سان بريو المطلة على المانش 39.5 درجة مئوية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خبير الأرصاد فرنسوا غوراد، قوله إنه في "بعض المناطق الجنوبية الغربية، سيكون الحر أشبه بالجحيم".

في جنوب غرب فرنسا لم يتمكن عناصر الإطفاء من احتواء حريقين كبيرين تسببا بدمار هائل. وعلى مدى ستة أيام، واجهت جيوش من عناصر الإطفاء وأسطول من طائرات الإطفاء صعوبة في إخماد حرائق.

المصدر: وكالات