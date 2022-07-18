ملك إسبانيا السابق يحصل على إذن بالاستئناف في قضية مضايقة

حصل الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول على إذن للاستئناف على حكم قضائي في لندن، سمح لعشيقته السابقة برفع قضية مضايقة ضده.

وتطالب محامو سيدة الأعمال الدنماركية، كورينا زو ساين فيتغنشتاين العشيقة السابقة لخوان كارلوس (58 عاما) بتعويضات من الملك البالغ من العمر 84 عاما، والذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة.

وفي مارس الماضي رفض قاضي المحكمة العليا ادعاء خوان كارلوس بأنه يتمتع بحصانة رسمية وأن المحاكم البريطانية ليس لها اختصاص للنظر في القضية. لكن قاضيين في محكمة الاستئناف سمحا له الآن بالطعن في الحكم بشأن ما إذا كان يتمتع بالحصانة قبل تنازله عن العرش عام 2014.

وتزعم وثائق المحكمة أن الزوجين كانا في "علاقة رومانسية حميمة" بين أعوام 2004 و2009، وأنه أمطرها بالهدايا، حتى بعد انفصالهما.

وتزعم كورينا زو ساين فيتغنشتاين أن خوان كارلوس ضايقها بعد أن رفضت إحياء العلاقة باستخدام التهديدات واقتحام ممتلكاتها.

المصدر: "أ ف ب"