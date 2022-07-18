العثور على خط أنابيب لتهريب الكحول عبر الحدود بين أوكرانيا ومولدوفا

أعلنت إدارة حرس الحدود الأوكرانية اكتشاف خط أنابيب لتهريب الكحول عبر الحدود المولدوفية الأوكرانية.

وقالت الإدارة في بيانها أن خط الأنابيب يمتد لـ300 مترا تحت الأرض إلى منزل مواطن أوكراني يبلغ من العمر 32 عاما.

وأشارت إلى أنه تم استخدام "خط الأنابيب" لنقل الكحول بشكل غير قانوني من مولدوفا إلى أوكرانيا.

وحسب حرس الحدود، فقد تم العثور خلال عمليات التفتيش على حاويات تفوح منها رائحة كحول، وجزء من أنبوب ملفوف.

وأضافت الإدارة أن "التحقيقات وإجراءات تفكيك خط الأنابيب المكتشف ما زالت جارية".

المصدر: نوفوستي