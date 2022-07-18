شاهد كيف تعامل سائقو السيارات في إيطاليا مع لاجئين من أوكرانيا قطعوا طريقا سريعة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لتعامل سائقي السيارات في إيطاليا مع لاجئين من أوكرانيا قطعوا طريقا سريعة.

وقال النشطاء إن السائقين الإيطاليين لم يكونوا سعداء لأن المهاجرين اللاجئين الأوكرانيين نظموا مظاهرة عرقلت حركة المرور.

ووثق المقطع لحظة تعامل أحد السائقين بقسوة مع لاجئين أوكرانيين، حيث قام بجرهم إلى حافة الطريق، كما افتك منهم الشعارات التي كانوا يحملونها.

كما صور الفيديو أيضا إصرار إحدى المتظاهرات إغلاق الطريق مرة ثانية، فقام السائق نفسه بسحبها من شعرها.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي