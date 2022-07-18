لابيد يوافق على استئناف القمة الاقتصادية مع فلسطين بعد أكثر من عقد

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الضوء الأخضر لإحياء قمة الاقتصاد الإسرائيلي الفلسطيني، بعد أكثر من عقد على آخر اجتماع.

وقال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، إنه سيلتقي خلال الأيام القريبة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، من أجل ترتيب موعد رسمي لعقد القمة الاقتصادية JEC بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تعطيل استمر منذ عام 2009.

وأشار الوزير فريج إلى أن القمة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية

وأعطت الحكومة الإسرائيلية برئاسة لابيد الضوء الأخضر لفريج من أجل ترتيب اللقاء خلال الفترة المقبلة.

وأفادت مصادر لقناة i24 news بأن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رفض عقد القمة خشية من انعكاساته السياسية على حزبه ذي الجمهور اليميني وحكومته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

المصدر: i24 news