وصول مدمرة أمريكية إلى قاعدة بحرية في تركيا

أعلن الأسطول السادس الأمريكي عن وصول مدمرة "باينبريدج" إلى قاعدة "أكساز" البحرية جنوب غربي تركيا.

ويشار إلى أن المدمرة المذكورة تابعة لمجموعة ضاربة للقوات البحرية الأمريكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، وتقودها حاملة الطائرات "هاري ترومان".

وتضم المجموعة كذلك طراد "سان جاسينتو" ومدمرات "كول" و"غريفلي" و"جيسون دانهام" و"غونزاليز"، إضافة إلى غواصة نووية تحمل صواريخ "توماهوك" المجنحة.

وأكد الأسطول الأمريكي السادس يوم الاثنين، أن الفرقاطتين الفرنسية "لانغيدوك" والإيطالية "ألبينو" انضمتا إلى المجموعة للمشاركة في عمليات مشتركة.

وكان من المقرر في وقت سابق إرسال المجموعة إلى منطقة الخليج، لكن القيادة الأمريكية غيرت خططها، وقررت إبقاء المجموة في البحر الأبيض المتوسط على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس