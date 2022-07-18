"غلوبال تايمز": أوروبا قد تغرق في الأزمات بسبب طاعتها العمياء لواشنطن

حذرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية من أن الدول الأوروبية قد تغرق في صراع أو أزمة سياسية خطيرة بتنفيذها إملاءات واشنطن بطاعة، بما يتعارض مع مصالحها الوطنية.

وقالت الصحيفة إن الاستقالة المحتملة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لا ترتبط فقط بالمشاكل الاقتصادية في البلاد، ولكن أيضا بالموقف المناهض لروسيا للقيادة الحالية في روما، إذ خفضت السلطات الإيطالية بشكل منهجي العلاقات التجارية مع موسكو وفرضت قيودا على واردات الغاز، مما أثار أزمة وأدى إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتضيف الصحيفة بأن موقفا مشابها نشأ في دول أخرى في القارة، والتي فرضت حظرا على ناقلات الطاقة الروسية، لذلك يمكن الافتراض أن أزمة الحكومة الإيطالية من المرجح أن تنتشر إليها.

وحذر المقال من أنه "إذا استمرت الدول الأوروبية في اتباع سياسة الولايات المتحدة بشكل أعمى، فيجب أن يكون قادتها مستعدين للعواقب".

ووفقا للصحفيين الصينيين، أصبح مشروع التكامل في الاتحاد الأوروبي أداة للاستراتيجية الأمريكية العالمية، الأمر الذي بات واضحا أيضا للقوى ذات التوجه الوطني، والتي ترتفع أصواتها وتهز أسس الاتحاد الأوروبي.

وخلص المقال إلى أن "أوروبا على حافة خطر آخر. إذا ساء الوضع، فإن رؤية التكامل التي توحد بلدان المنطقة ستفشل في النهاية. أو الأسوأ من ذلك، قد تنغمس القارة في الصراعات".

المصدر: نوفوستي