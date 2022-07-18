بوريل يقر بأن العقوبات لن توقف العملية الروسية في أوكرانيا

اعترف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بأن العقوبات لا يمكن أن توقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها "يجب أن تخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية لروسيا".

وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي لن توقف الحرب في أوكرانيا في وقت قصير، لكنها ستخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية لروسيا".

ووصف عدة مرات الفرضيات التي تقول بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير مجدية بأنها أخبار مضللة.

ودعا بوريل في وقت سابق الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.

المصدر: RT