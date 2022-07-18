بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بعدم تغريمها بعد إغلاقها غرفة تأديب القضاة

طالبت الحكومة البولندية الاتحاد الأوروبي بعدم تغريمها على انتهاك سيادة القانون، بعد أن امتثلت لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد، وألغت أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تصريح: "لقد التزمنا بالحكم (الصادر عن محكمة العدل الأوروبية) حول قضية إغلاق الدائرة التأديبية".

وأضاف: "سنصدر بيانا آخر غير الذي أصدرناه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ (في المحكمة العليا) حول إنهاء استحقاق هذه الغرامات لأن سبب استحقاقها أصبح في غير محله".

و أصر على اعتبار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي فرضت غرامة على بولندا بأنه "خاطئ"، قائلا: "منذ البداية، نعتقد أن محكمة العدل الأوروبية قد تجاوزت اختصاصها في هذا المجال".

وحجبت المفوضية الأوروبية 100 مليون يورو من الأموال المستحقة لبولندا بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أمرت بتغريم بولندا مليون يورو يوميا لصالح المفوضية الأوروبية لعدم الامتثال لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.

وتبنت وارسو بضغط من المفوضية الأوروبية تعديلات على قانون "المحكمة العليا" لإغلاق الغرفة التأديبية اعتبارا من 15 يوليو.

المصدر: "نوفوستي"