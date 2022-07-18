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إصابة خمسة أشخاص بإطلاق للنار في واشنطن

أخبار العالم

إصابة خمسة أشخاص بإطلاق للنار في واشنطن
AFP
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أصيب خمسة أشخاص بإطلاق للنار في متجر "وول مارت" في مدينة ماونت فيرنون بولاية واشنطن الأمريكية.

ووقع إطلاق النار ليل الأحد في أعقاب حادثة داخل المتجر، والحادث وقع بعد أن دخلت مجموعتان من الرجال في مشادة أطلقت خلالها أعيرة نارية.

وقالت شرطة ماونت فيرنون إن ثلاثة من المصابين يبلغون من العمر 19 عاما وكانوا متورطين في الحادث، أما المصابان الآخران فهما رجل يبلغ من العمر 72 عاما وآخر يبلغ من العمر 24 عاما كان يعمل في المتجر. 

المصدر: "الإندبندنت"

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