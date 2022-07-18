الأمم المتحدة تعلن أنها ستراقب القمّة الروسية التركية الإيرانية في طهران

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتابع عن كثب القمة المرتقبة في طهران بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع أي تقدم في هذه القمة بمسألة إعادة الحبوب من أوكرانيا: "ليس لدينا أي توقعات محددة من هذا الاجتماع. هذه قضية منفصلة. سنتابع الاجتماعات هناك ونرى النتائج".

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة ترحب بأي تنسيق بين المشاركين الرئيسيين في مناقشة قضية الحبوب، وأضاف: "أي شيء يدفع بهذه المناقشة إلى الأمام، سيكون إيجابيا".

المصدر: نوفوستي