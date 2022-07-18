اقتراح بديل للنفط الروسي في ألمانيا

عرضت شركة Rosneft Deutschland التابعة لشركة "روس نفط" على وزارة الاقتصاد الفيدرالية الألمانية بديلا عن النفط الروسي، في ظل نية برلين التخلي عن الإمدادات من روسيا العام المقبل.

أعلن اتحاد جمعيات رجال الأعمال في ألمانيا الشرقية وبرلين أن الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا وكحل بديل تلقت عرضا من Rosneft Deutschland لشراء النفط الخام في كازاخستان.

ووفقا لهذه الخطة، سيتم نقل النفط من كازاخستان إلى المصفاة في شويدت الألمانية عبر خط أنابيب "الصداقة"، دون الخضوع لنظام الحظر.

وتابع: "إذا فشل كل شيء آخر، يطالب اتحاد جمعيات رجال الأعمال في ألمانيا الشرقية وبرلين بأن يستمر النفط الروسي في التدفق عبر خط أنابيب "الصداقة"".

المصدر: نوفوستي