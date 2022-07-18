قد تكون ثانية رئيسة لبلادها.. ترجيح فوز امرأة من أقلية عرقية بانتخابات الرئاسة الهندية

من المتوقع أن تفوز امرأة تنتمي إلى الحزب الحاكم في الهند برئاسة البلاد، في الانتخابات التي بدأها النواب اليوم، وقد تعلن نتائجها يوم الخميس القادم.

ويُعد فوز، دراوبادي مورمو، إجراء شكليا، إذ يسيطر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على عدد كاف من المقاعد في المجالس التشريعية الاتحادية ومجالس الولايات لدعم مرشحته المفضلة.

ومن المرجح أيضا أن تحصل مورمو على دعم الأحزاب الإقليمية الأخرى في مجالس الولايات.

وإن تم انتخابها، سوف تصبح مورمو، من أقلية سانتال العرقية، أول رئيسة من إحدى قبائل البلاد وثاني امرأة تتولى المنصب في الهند على الإطلاق.

وتم تقديم المرشحة مورمو بوصفها زعيمة تمثل المجتمعات القبلية الفقيرة، والتي تفتقر بشكل عام إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم في القرى النائية.

تنحدر مورمو، (64 عاما)، من ولاية أوديشا وكانت في السابق حاكمة لولاية جهارخاند.

وتختار الرئيس في الهند هيئة انتخابية تتكون من النواب في مجلسي البرلمان والأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية في جميع الولايات.

ويعد دور الرئيس في الهند شرفيا إلى حد كبير، لكن المنصب يمكن أن يكون مهما في أوقات عدم اليقين السياسي مثل تعليق عمل البرلمان، حيث يتولى الرئيس وقتها سلطة أكبر.

المصدر: "أسوشيتد برس"