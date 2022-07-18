فاوتشي يعلن نيته التقاعد قبل نهاية ولاية بايدن

أعلن مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة أنتوني فاوتشي، أنه يعتزم التقاعد قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.

وقال فاوتشي: "بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى نهاية ولاية إدارة بايدن، أشعر أن الوقت قد حان بالنسبة لي للتنحي عن هذا المنصب"، مضيفا: "نحن في نمط معين الآن. إذا قال أحدهم ، ستغادر عندما لا يعود فيروس كورونا موجودا فعندئذ سأكون أبلغ من العمر 105 أعوام.. أعتقد أننا سنعيش مع هذا الفيروس".

وأشار فاوتشي إلى أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، الذي يشغل منصب مديره، لديه "أفضل الأشخاص في البلاد" لتنفيذ رؤيته.

يذكر أن فاوتشي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وعمل على أبحاث مهمة، أبرزها فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

المصدر: The Hill