هجوم إلكتروني يعطل الخدمات العامة بألبانيا

أعلنت الحكومة الألبانية اليوم الاثنين، أن صفحتها على الإنترنت وجميع المؤسسات العامة أغلقت بعد هجوم إلكتروني من مصدر لم يكشف عنه.

وقالت في بيان إن هجوما إلكترونيا "واسعا ومعقدا" بدأ بعد ظهر يوم الجمعة أعقبه عزل البنية التحتية كاملة وكذلك الأنظمة الحكومية، مبينة أن الأمر بدأ كهجوم من برمجيات الفدية حاول المتسللون من خلاله ضرب أنظمة حرجة بهدف تعطيلها عن العمل.

وذكر البيان أن "الطريقة التي استخدمها المتسللون متطابقة مع هجمات العام الماضي التي شوهدت في الفضاء الإلكتروني الدولي"، مشيرا إلى تلك التي وقعت في أوكرانيا وألمانيا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبلجيكا.

وقال البيان "لحسن الحظ أن الاكتشاف المبكر سمح للأنظمة الحيوية للحكومة بالإغلاق"، مضيفا أنها جميعا مدعومة وآمنة، و السلطات الألبانية تتعاون مع خبراء من ميكروسوفت ومجموعة جونز الدولية ومقرها الولايات المتحدة لحل الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها".

وقالت وزارة الداخلية إنه سيتم تقديم خدمات الشرطة والخدمات المدنية الرئيسية بشكل شخصي بصورة مؤقتة في مكاتبها.

المصدر: "أ ف ب"