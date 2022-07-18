واشنطن تكشف عن نقص حاد في خبراء الأمن السيبراني

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا للأمن القومي بسبب نقص 700 ألف مختص في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "بوجود 700 ألف منصب شاغر في الأمن السيبراني، تواجه الولايات المتحدة تهديدا للأمن القومي يجب معالجته بطريقة عاجلة".

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ووفقا للبيان فإنه من أجل تحديد سبل مواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة في 19 يوليو موجهة للتخصصات في مجال الأمن السيبراني والتعليم بمشاركة رؤساء. من وزارات التجارة والعمل والأمن الداخلي وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية ورؤساء الشركات والخبراء.

وأشار إلى أن منظمي القمة يعتزمون بحث تطوير جيل جديد من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.

المصدر: نوفوستي