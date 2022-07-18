اليونان تحتج لدى صربيا بعد تحطم طائرة الذخيرة الصربية

احتجت اليونان لدى صربيا بعد تحطم طائرة شحن أوكرانية محملة بالذخيرة الصربية شمالي اليونان، في طريقها إلى بنغلادش.

وقال مسؤول حكومي يوناني، طلب عدم الكشف عن هويته لحين الإعلان رسميا عن الشكوى: "صدرت تعليمات للسفير اليوناني في بلغراد بتقديم شكوى للحكومة الصربية للتأكيد على ضرورة إخطار السلطات اليونانية مسبقا بطبيعة الشحنة".

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ولقي ثمانية أشخاص هم طاقم طائرة الشحن من طراز "أنطونوف-12" التي تديرها شركة أوكرانية، حتفهم قرب مدينة كافالا شمال اليونان.

وشهدت المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة انفجارات استمرت ساعتين على الأقل.

وذكر مسؤولون صربيون إن الطائرة كانت تنقل 11.5 طن من ذخيرة قذائف الهاون صربية الصنع، إلى بنغلاديش التي طلبت شراءها، وكان مقررا لها التوقف بشكل مؤقت في العاصمة الأردنية، عمان.

وقال وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش، إن الذخيرة من إنتاج شركة صربية خاصة، مضيفا أنه كان من المقرر أيضا أن تتوقف الطائرة في مطاري الرياض بالسعودية وأحمد آباد بالهند قبل أن تصل إلى العاصمة البنغالية دكا.

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المصدر: أ ب